"Подходите к вопросу без фанатизма": Марина Боржемская поделилась своим лайфхаком быстрого похудения

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская поделилась своим лайфхаком, который поможет желающим похудеть реально избавиться от лишнего веса.
"Чтобы быстро и качественно похудеть, нужно этого хотеть. Без искреннего желания, результат будет не стабильный или не долгий" - написала на своей странице в Инстаграм тренер проекта "Зважені і щасливі".
Марина Боржемская рассказала, что если вы решили начать новую жизнь, то не зарекайтесь есть только обезжиренный творог или сельдерей. Да и в общем не стоит подходить к вопросу похудения без фанатизма и постепенно.
Если вы хотите похудеть, поставьте цель "зачем", и искренне имейте желание достичь ее.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская объяснила, чем полезны прогулки на велосипеде.