"Подходите к вопросу без фанатизма": Марина Боржемская поделилась своим лайфхаком быстрого похудения

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская поделилась своим лайфхаком, который поможет желающим похудеть реально избавиться от лишнего веса.

"Чтобы быстро и качественно похудеть, нужно этого хотеть. Без искреннего желания, результат будет не стабильный или не долгий" - написала на своей странице в Инстаграм тренер проекта "Зважені і щасливі".

Марина Боржемская рассказала, что если вы решили начать новую жизнь, то не зарекайтесь есть только обезжиренный творог или сельдерей. Да и в общем не стоит подходить к вопросу похудения без фанатизма и постепенно.

Если вы хотите похудеть, поставьте цель "зачем", и искренне имейте желание достичь ее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская объяснила, чем полезны прогулки на велосипеде.