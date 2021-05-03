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"Подходите к вопросу без фанатизма": Марина Боржемская поделилась своим лайфхаком быстрого похудения

"Подходите к вопросу без фанатизма": Марина Боржемская поделилась своим лайфхаком быстрого похудения
Обновлено 19:25 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская поделилась своим лайфхаком, который поможет желающим похудеть реально избавиться от лишнего веса. 

"Чтобы быстро и качественно похудеть, нужно этого хотеть. Без искреннего желания, результат будет не стабильный или не долгий" - написала на своей странице в Инстаграм тренер проекта "Зважені і щасливі".

Марина Боржемская рассказала, что если вы решили начать новую жизнь, то не зарекайтесь есть только обезжиренный творог или сельдерей. Да и в общем не стоит подходить к вопросу похудения без фанатизма и постепенно.

Будьте активным и не сидите в отеле: Марина Боржемская поделилась советами, как не поправиться на отдыхе при all inclusive

Если вы хотите похудеть, поставьте цель "зачем", и искренне имейте желание достичь ее.

 
 
 
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Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

 Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская объяснила, чем полезны прогулки на велосипеде.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 198

Все по теме:

Здоровье, Похудение, Упражнения, Спорт, Марина Боржемская.
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