Скачать
Вторник, 04.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Встречи Путина с Байденом и Зеленским: озвучен сценарий, при котором Украина может обыграть Кремль
Встречи Путина с Байденом и Зеленским: озвучен сценарий, при котором Украина может обыграть Кремль
В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
Одесские медики сделали тревожное заявление насчет индийского штамма коронавируса в Украине
Одесские медики сделали тревожное заявление насчет индийского штамма коронавируса в Украине
Коболев, Найем, Данилюк и другие: о чем говорят громкие увольнения в госкомпаниях и к чему они приведут
Коболев, Найем, Данилюк и другие: о чем говорят громкие увольнения в госкомпаниях и к чему они приведут

Скромный, но питательный: диетолог рассказал о пользе и вреде редиса

Скромный, но питательный: диетолог рассказал о пользе и вреде редиса
Обновлено 13:40 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

На прилавках магазинов и рынках начал вовсю появляться редис, который является одним из самых витаминных продуктов.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм решила рассказать, чем же полезен этот овощ, а чем вреден. Также она рассказала, на что нужно обратить внимание при выборе редиса. 

"Скромный, простенький редис остается в числе продуктов, питательную ценность которых недооценивают" - пишет Светлана. 

Корнеплоды редиса содержат в себе множество витаминов: В1, В2, В5, В6, В9, РР, а также необходимые организму человека минеральные вещества: калий, кальций, магний, железо, фосфор, природную клетчатку, фитонциды.

Однако полезен он не всем. Редис противопоказан при гиперфункции щитовидной железы, подагре, гастрите и язве в стадии обострения.

А при покупке необходимо проверять редис на ощупь:

  • он должен быть абсолютно твердым, в противном случае вы рискуете купить полупустые, волокнистые экземпляры
  • кожура должна быть гладкой и чистой, без черных точек.
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, когда картофель становится опасным и есть его не стоит, ведь он может навредить здоровью и фигуре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 212

Все по теме:

Здоровье, Диетолог, Редис, Светлана Фус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Янукович припрятал десятки миллиардов наличными по миру, но Украина смогла их вернуть
02 В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
03 Одессит решил попить пива на башенном кране: пожарные не могут его оттуда снять (видео)
04 Беда пришла откуда не ждали: Германия подставила Путина со строительством "Северного потока - 2"
05 Стало известно, кто вместо Ахметова может возглавить так называемую "Партию регионов 2.0"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессе рассказали о мужчине, которого несколько часов не могли снять с башенного крана
В Одессе рассказали о мужчине, которого несколько часов не могли снять с башенного крана
Число жертв обвала моста в Мексике неуклонно растет: новые кадры с места трагедии
Число жертв обвала моста в Мексике неуклонно растет: новые кадры с места трагедии
Бывший шпион Ми-6 выдал новую &quot;сенсацию&quot; про Трампа
Бывший шпион Ми-6 выдал новую "сенсацию" про Трампа
Юрий Дудь ответил на претензии Ивангая и показал видео &quot;без цензуры&quot;
Юрий Дудь ответил на претензии Ивангая и показал видео "без цензуры"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь