Скромный, но питательный: диетолог рассказал о пользе и вреде редиса

На прилавках магазинов и рынках начал вовсю появляться редис, который является одним из самых витаминных продуктов.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм решила рассказать, чем же полезен этот овощ, а чем вреден. Также она рассказала, на что нужно обратить внимание при выборе редиса.

"Скромный, простенький редис остается в числе продуктов, питательную ценность которых недооценивают" - пишет Светлана.

Корнеплоды редиса содержат в себе множество витаминов: В1, В2, В5, В6, В9, РР, а также необходимые организму человека минеральные вещества: калий, кальций, магний, железо, фосфор, природную клетчатку, фитонциды.

Однако полезен он не всем. Редис противопоказан при гиперфункции щитовидной железы, подагре, гастрите и язве в стадии обострения.

А при покупке необходимо проверять редис на ощупь:

он должен быть абсолютно твердым, в противном случае вы рискуете купить полупустые, волокнистые экземпляры

кожура должна быть гладкой и чистой, без черных точек.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, когда картофель становится опасным и есть его не стоит, ведь он может навредить здоровью и фигуре.