"Категорически нельзя!" Нарколог рассказал о влиянии спиртного на организм после COVID

Для переболевших коронавирусом употреблять спиртное считается недопустимым, из-за того, что кроме вирусной интоксикации организм переживает еще и алкогольную.

Об этом рассказал один из известнейших российских наркологов Евгений Брюн.

По его словам, переболевшим "короной" пить алкоголь "категорически нельзя".

Врач объяснил, что любого рода вирусные болезни, такие как COVID, приводят к интоксикации, а при употреблении спиртного к ней еще прибавляется алкогольная интоксикация и вся биохимическая система организма страдает.

В то же время он отметил, что употреблять алкоголь вредно для организма здорового человека и на природе и в помещении.

Нарколог против распития алкоголя в домах, поскольку там душно и когда там начинают курить и пьянствовать, это может привести к гипоксии головного мозга, а следовательно к тяжелой форме опьянения или сердечной проблеме.

Напомним, что ранее инфекционист рассказал насколько быстро коронавирус меняет свою форму и особенности, и к чему это приведет в будущем.