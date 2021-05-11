Растительное молоко: диетолог рассказал, какие есть разновидности напитка и кому его можно пить

Можно ли называть растительное молоко - молоком? Каким бывает этот напиток? Кому можно, а кому нельзя его пить? А что у него общего с коровьим молоком? На все эти вопросы решила ответить диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм.

Диетолог отмечает, что считать этот напиток молоком несправедливо ведь по определению, молоко - это продукт молочных желез млекопитающих.⁣⁣ А растительное же молоко - это не что иное, как напиток из воды, семян или орехов, водная эмульсия.

Растительные напитки подходят людям с непереносимостью лактозы или аллергией на белок коровьего молока. Также его можно вводить в рацион детей от одного года. Но есть исключение - рисовое молоко не рекомендуется детям до 4-5 лет.

Каждый из растительных напитков имеет свой вкус, состав и усвояемость, а его свойства зависят от растения, из которого его изготовили.

В овсяном есть бета-глюканы, влияющие положительно на иммунитет. Кроме того, в растительное молоко промышленного производства часто добавляют кальций и витамины А и Д.⁣⁣⠀

В соевом молоке больше растительного белка. Этим оно близко к коровьему молоку. На его основе производят также соевые сливки и йогурт.

⁣Кокосовое молоко более жирное и калорийное по всем видам растительного молока.

Светлана отмечает, что напиток может присутствовать в нашем питании, но важно понимать, что он не заменит полезных свойств молочных продуктов, которые в небольших количествах должны быть в здоровом питании каждый день.⁣⁣⠀

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус объяснила, чем полезна клетчатка, и в каких продуктах ее можно "найти".