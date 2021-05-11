Защита от коронавируса будущего: эксперты назвали самую эффективную вакцину

В США ученые представили результаты нового исследования касательно того, какая из представленных антиковидных вакцин защитит от новых мутаций коронавируса лучше всего.

Об этом пишет Journal of Clinical Investigation.

Так, по словам профессора медицины из медицинской школы Джонса Гопкинса в Балтиморе Джоэла Бленксона, именно мРНК-вакцины являются эффективнее всего в долгосрочной перспективе, ведь могут защитить и от теперешних мутаций вируса, и от тех, которые могут появиться. Дескать, технология мРНК, по принципу которой действуют вакцины Pfizer и Moderna, формирует в организме многоуровневую защиту от коронавирусов.

Бленксон говорит, что такие прививки стимулируют иммунную систему вырабатывать антитела, которые не дают коронавирусу заражать клетки организма, а также заставляют иммунную систему вырабатывать так называемые вспомогательные Т-клетки, которые называются лимфоциты CD4 + T.

Впрочем, то, как работают современные вакцины на самом деле, покажет лишь время.

Напомним, на сегодняшнем форуме министр здравоохранения Максим Степанов отрапортовал президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, как будет проходить вакцинация от коронавируса через приложение "Дия".