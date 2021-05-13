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В Ровно провели сложнейшую операцию по пересадке сердца: "Молимся и переживаем, чтобы прижилось" (фото)

В Ровно провели сложнейшую операцию по пересадке сердца: "Молимся и переживаем, чтобы прижилось" (фото)
09:06 Сегодня Телеграф Facebook

В четверг, 13 мая, рано утром врачи ровенской Центральной городской больницы успешно завершили операцию по пересадке сердца.

Об этом сообщает в четверг утром мэр Ровно Александр Третяк на своей странице в соцсети Facebook.

"Трансплантация прошла успешно. Бригада врачей, которая проводила этот сверхсложный хирургический процесс, состояла из семи социалистов, четверо из которых представляют нашу городскую больницу, трое - институт Шалимова из Киева", - написал ровенский городской голова.

Ровно_операция

По его словам, реципиент, мужчина в возрасте 49 лет, житель Ровенской области.

"Молимся и переживаем, чтобы новое сердце прижилось и успешно работало в груди этого мужчины", - заключил Третяк, пообещав больше подробностей предоставить позже.

Ровно_операция_пост

Как сообщалось, в середине апреля в России мужчине удалили опухоль весом около 50 кг.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 338

Все по теме:

Сердце, Ровно, Трансплантация, Операция, Пересадка, Александр Третьяк.
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