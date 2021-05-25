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"Чтобы кости были крепкими" и не только: диетолог рассказал о пользе кальция для огранизма

"Чтобы кости были крепкими" и не только: диетолог рассказал о пользе кальция для огранизма
Обновлено 14:06 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Еще с детства каждый из нас знает, что молоко и молочные продукты - самый лучший и доступный источник кальция. 

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм посвятила один и своих постов именно теме кальция. Диетолог отметила, что кальций - это не только строительный материал для зубов и костей, но и влияет на свертываемость крови, передачу нервных импульсов, и мышечное сокращение также происходят с помощью кальция.⁣⁣⠀

Регулярные физические занятия, богатый кальцием рацион только способствует достижению оптимальной костной массы, что создает хороший запас ее прочности, а это очень важно, ведь с возрастом плотность костей уменьшается, и это приводит к их хрупкости в старости.⁣⁣⠀

⁣⁣Чем чревата нехватка кальция:

  • ухудшается состояние зубов и ногтей,
  • волосы становятся слабыми и ломкими,
  • могут появляться мышечные судороги,
  • тахикардия,
  • бессонница,
  • снижение памяти.⁣⁣⠀

Также, для нормального обмена кальция в организме важно получить достаточно кальция с пищей. Но есть еще более важные вещи, которые необходимо знать об усвоении кальция организмом:⁣⁣⠀

  • из продуктов растительного происхождения усваивается не весь кальций, так как клетчатка и фитиновая кислота растений снижает его всасывание;⁣⁣⠀

  • при длительной термообработке органический кальций переходит в неорганический и усваивается организмом хуже;⁣⁣⠀

  • рацион обязательно должен быть богат продуктами, содержащими полноценный белок, жир, витамины Д3, С, А и микро и макроэлементы (селен, цинк, магний). 

  • нужно избегать или ограничивать по максимуму факторы, которые способствуют вымыванию кальция из организма и ухудшают его усвоение - никотин, алкоголь, кофе, газированную воду (особенно кола), колбасы, копчености. Чрезмерное употребление соли также способствует выведению кальция из организма⁣⁣.⠀

  • потребление кальция для взрослого должно составлять в среднем 1000 мг/сут.⁣⁣⠀

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус назвала самые распространенные причины выпадения волос. Диетолог отметила, что некоторые из причин выпадения волос связаны с питанием.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Здоровье, Вред, Кальций, Польза, Светлана Фус.
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