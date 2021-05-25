"Чтобы кости были крепкими" и не только: диетолог рассказал о пользе кальция для огранизма

Еще с детства каждый из нас знает, что молоко и молочные продукты - самый лучший и доступный источник кальция.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм посвятила один и своих постов именно теме кальция. Диетолог отметила, что кальций - это не только строительный материал для зубов и костей, но и влияет на свертываемость крови, передачу нервных импульсов, и мышечное сокращение также происходят с помощью кальция.⁣⁣⠀

Регулярные физические занятия, богатый кальцием рацион только способствует достижению оптимальной костной массы, что создает хороший запас ее прочности, а это очень важно, ведь с возрастом плотность костей уменьшается, и это приводит к их хрупкости в старости.⁣⁣⠀

⁣⁣Чем чревата нехватка кальция:

ухудшается состояние зубов и ногтей,

волосы становятся слабыми и ломкими,

могут появляться мышечные судороги,

тахикардия,

бессонница,

снижение памяти.⁣⁣⠀

Также, для нормального обмена кальция в организме важно получить достаточно кальция с пищей. Но есть еще более важные вещи, которые необходимо знать об усвоении кальция организмом:⁣⁣⠀

из продуктов растительного происхождения усваивается не весь кальций, так как клетчатка и фитиновая кислота растений снижает его всасывание;⁣⁣⠀

при длительной термообработке органический кальций переходит в неорганический и усваивается организмом хуже;⁣⁣⠀

рацион обязательно должен быть богат продуктами, содержащими полноценный белок, жир, витамины Д3, С, А и микро и макроэлементы (селен, цинк, магний).

нужно избегать или ограничивать по максимуму факторы, которые способствуют вымыванию кальция из организма и ухудшают его усвоение - никотин, алкоголь, кофе, газированную воду (особенно кола), колбасы, копчености. Чрезмерное употребление соли также способствует выведению кальция из организма⁣⁣.⠀

потребление кальция для взрослого должно составлять в среднем 1000 мг/сут.⁣⁣⠀

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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус назвала самые распространенные причины выпадения волос. Диетолог отметила, что некоторые из причин выпадения волос связаны с питанием.