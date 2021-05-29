"Не только чаще бывать на солнце": Марина Боржемская рассказала, как можно восполнить дефицит витамина D

Витамин D - один из самых необходимых для человека. В основном мы получаем его при помощи солнышка, однако есть и другие способы, и речь вовсе не о таблетках. Любой витамин можно получить из определенных продуктов, главное знать где, что и в каком.
Известный украинский фитнес-тренер Марина Боржемская на одной их своих страниц в Инстаграме решила пролить свет на тему витамина D, в особенности отметив, чем чреват его дефицит.
Во-первых, самостоятельно понять, есть ли у вас дефицит витамина D достаточно сложно, ведь для него характерны общие симптомы, которые подойдут большинству заболеваний. Чтобы это понять нужно обратится к врачу и сдать специальный анализ.
Чем грозит дефицит витамина D:
Марина добавляет, что для естественного восполнения дефицита можно не только чаще бывать на солнце, но и добавить в свой рацион определенные продукты.
Список продуктов, содержащих витамин D:
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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как выбрать правильный режим питания для похудения и хорошего самочувствия.