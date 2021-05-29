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"Не только чаще бывать на солнце": Марина Боржемская рассказала, как можно восполнить дефицит витамина D

"Не только чаще бывать на солнце": Марина Боржемская рассказала, как можно восполнить дефицит витамина D
Обновлено 10:21 Сегодня Телеграф

Витамин D - один из самых необходимых для человека. В основном мы получаем его при помощи солнышка, однако есть и другие способы, и речь вовсе не о таблетках. Любой витамин можно получить из определенных продуктов, главное знать где, что и в каком. 

Известный украинский фитнес-тренер Марина Боржемская на одной их своих страниц в Инстаграме решила пролить свет на тему витамина D, в особенности отметив, чем чреват его дефицит. 

Во-первых, самостоятельно понять, есть ли у вас дефицит витамина D достаточно сложно, ведь для него характерны общие симптомы, которые подойдут большинству заболеваний. Чтобы это понять нужно обратится к врачу и сдать специальный анализ.

Чем грозит дефицит витамина D:

  • Ухудшается состояние костей, зубов и ногтей
  • Может возникнуть артроз, остеопороз
  • Повышается риск переломов
  • Ухудшается состояние кожи и волос
  • Начинается преждевременное старение
  • Снижаются защитные функции иммунной системы
  • Появляется апатия, депрессия, упадок сил
  • Начинается переедание и нет чувства насыщения

Марина добавляет, что для естественного восполнения дефицита можно не только чаще бывать на солнце, но и добавить в свой рацион определенные продукты.

Список продуктов, содержащих витамин D:

  • Жирные сорта рыбы (лосось, тунец, сельдь, сардины)
  • Желтки яиц
  • Соевое молоко и сметана
  • Сливочное масло
  • Телячья печень
  • Лесные грибы
  • Авокадо
 
 
 
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Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как выбрать правильный режим питания для похудения и хорошего самочувствия.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Витамин Д, Марина Боржемская.
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