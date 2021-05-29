"Не только чаще бывать на солнце": Марина Боржемская рассказала, как можно восполнить дефицит витамина D

Витамин D - один из самых необходимых для человека. В основном мы получаем его при помощи солнышка, однако есть и другие способы, и речь вовсе не о таблетках. Любой витамин можно получить из определенных продуктов, главное знать где, что и в каком.

Известный украинский фитнес-тренер Марина Боржемская на одной их своих страниц в Инстаграме решила пролить свет на тему витамина D, в особенности отметив, чем чреват его дефицит.

Во-первых, самостоятельно понять, есть ли у вас дефицит витамина D достаточно сложно, ведь для него характерны общие симптомы, которые подойдут большинству заболеваний. Чтобы это понять нужно обратится к врачу и сдать специальный анализ.

Чем грозит дефицит витамина D:

Ухудшается состояние костей, зубов и ногтей

Может возникнуть артроз, остеопороз

Повышается риск переломов

Ухудшается состояние кожи и волос

Начинается преждевременное старение

Снижаются защитные функции иммунной системы

Появляется апатия, депрессия, упадок сил

Начинается переедание и нет чувства насыщения

Марина добавляет, что для естественного восполнения дефицита можно не только чаще бывать на солнце, но и добавить в свой рацион определенные продукты.

Список продуктов, содержащих витамин D:

Жирные сорта рыбы (лосось, тунец, сельдь, сардины)

Желтки яиц

Соевое молоко и сметана

Сливочное масло

Телячья печень

Лесные грибы

Авокадо

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как выбрать правильный режим питания для похудения и хорошего самочувствия.