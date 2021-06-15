"Превосходный источник витаминов и антиоксидантов": Марина Боржемская рассказала, чем полезны ягоды при похудении

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская продолжает учить своих подписчиков "уму-разуму" своих "худеющих" подписчиков в Инстаграм.

На дворе лето и уже вовсю на прилавках появляются различные ягоды, которые очень полезные для нашего организма. Боржемская решила рассказать, чем же именно они хороши, и как правильно их есть во время похудения.

"Ягоды — превосходный источник витаминов и антиоксидантов, а еще клетчатки, которая замедляет пищеварение и улучшает работу кишечника" - уточняет Марина.

Употреблять ягоды можно до 16:00 и смело добавлять их в завтрак, и в любой перекус. Достаточно будет 1 стаканчика (около 200 грамм). А есть их можно как в чистом виде, так и в виде смузи, смешивая с творогом, овсянкой, йогуртом.

Марина Боржемская отмечает, что "разгрузочные" дни только на клубничке или вишне-черешне лучше не устраивать, ведь только полноценное питание гарантирует вам красивую фигуру.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская раскрыла всю правду об углеводах: что не нужно есть, чтобы похудеть.