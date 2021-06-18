Еще более заразен и опасен: обнаружили новый штамм COVID-19, который атаковал 29 стран

Эксперты ВОЗ сообщают о новой, не до конца изученной мутации COVID-19 под названием Лямбда, которая активно распространяется в мире.

Об этом говорится на сайте организации.

Сообщается, что ученые еще не до конца изучили новый штамм, который возник в Южной Америке, но склонны полагать, что он более опасен, чем другие. Известно, что Лямбда атаковал 29 стран и очень быстро распространяется: более 80% зараженных жителей Перу были инфицированы именно этим вариантом.

Специалисты ВОЗ полагают, что Лямбда содержит мутации, которые могут повысить заразность вируса или усилить его устойчивость к антителам.

Напомним, американские ученые, проанализировав базу данных медицинских карточек коронавирусных пациентов, ответили на вопрос, кто может заболеть COVID-19 повторно.