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Дельта-штамм коронавируса косит молодежь: кто в зоне риска

Дельта-штамм коронавируса косит молодежь: кто в зоне риска
Обновлено 13:56 Сегодня Телеграф

В Великобритании получил распространение дельта-вариант коронавируса. Сообщают о распространении его среди молодежи и людей невакцинированных.

В статье на сайте “BusinessInsider” представлена более подробная информация об этой разновидности COVID-19.  С переводом статьи вас знакомит "Телеграф".

Дельта-вариант, впервые выявленный в Индии, распространился в Великобритании, где он теперь является причиной более 95% случаев заболеваний. Этот вариант также быстро перебирается в США, где на ее долю уже приходится более 20% установленных случаев заражения, а время удвоения составляет около двух недель.

Эпидемиолог Королевского колледжа Тим Спектор заявил, что симптомы дельта-варианта могут значительно отличаться о тех, которые мы привыкли ожидать.

Его последнее исследование показывает, что головная боль и насморк теперь являются двумя ведущими индикаторами инфекции COVID-19 в Великобритании, особенно среди молодежи и людей частично вакцинированных.

Исследование Тима Спектора основано на ежедневных данных о заболеваниях более миллиона человек по всей Великобритании, которые каждый день заходят в его приложение и сообщают о своем самочувствии. Согласно данному исследованию, около 19 тыс человек в Великобритании сейчас заражаются COVID-19 каждый день. Большинство из них молодые люди, и большинство также не полностью вакцинированы.

"Вирус эволюционировал, стал более заразным, как это и бывает со многими вирусами", - сказал Спектор, отметив, что дельта-вариант может быть примерно в два раза более заразным, чем его ранние предшественники, причем каждый человек, заразившийся им, передает его примерно шести другим людям.

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"Пока нет веских доказательств того, что этот вариант более опасен или смертелен, но из-за его дополнительной липкости он продолжает пробиваться", - сказал он.

Более легкие симптомы

Согласно последним данным, с 19 июня уровень заболеваемости COVID-19 в Великобритании на данный момент является самым высоким в возрастной группе от 20 до 29 лет.

"Мы наблюдаем это в основном у непривитых молодых людей, на них приходится три четверти случаев", - сказал Спектор. "Вряд ли найдется кто-нибудь старше 60 лет без прививки".

Большинство людей с положительным результатом теста на COVID-19 в Великобритании также страдают от традиционных признаков сильной простуды - головных болей, насморка и боли в горле - а не от более ранних контрольных симптомов COVID-19: одышки или потеря вкуса.

Однако сложно сказать, действительно ли дельта-вариант становится более легким заболеванием, или же COVID-19 проявляется именно так среди молодежи, здоровых людей и тех, кто пользуется защитными вакцинами.

"Мы надеемся, что он станет мягче", - сказал Спектор. "Так что он станет похожим на простуду".

Самый способный, быстрый и приспособленный вариант

Специалисты Всемирной организации здравоохранения соглашаются с Тимом Спектором в том, что это еще одна причина для быстрой вакцинации большего числа наиболее уязвимых людей в мире.

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"Дельта-вариант - самый способный, быстрый и приспособленный", - заявил в понедельник Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, подчеркнув, что вакцины по-прежнему "предоставляют высокую защиту от госпитализации и смерти", даже при рассмотрении их действия на варианты вируса.  

"Этот конкретный дельта-вариант быстрее, он лучше приспосабливается", - сказал Райан. "И теперь мы сможем защитить эту группу людей".

В Великобритании почти три четверти взрослых получили обе прививки от COVID-19, что дает им надежную защиту от тяжелой болезни COVID-19. Но пока только в 16 штатах США 70% взрослых получили какую-то защиту от вируса.

"Этот вирус не собирается легко сдаваться". - сказал Спектор. "Я не думаю, что мы можем быть слишком довольными, особенно в районах США, где высокий уровень невакцинации".

Директор Центра контроля и профилактики заболеваний доктор Рошель Валенски подчеркнула на брифинге в Белом доме, посвященном COVID-19 во вторник, что "почти каждую смерть" от COVID-19 в США теперь можно предотвратить. Но на усиление защиты может понадобиться много времени, и гонка со все более приспособленными вариантами еще не окончена. 

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Пандемия, Коронавирус, Covid-19, дельта-вариант коронавируса.
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