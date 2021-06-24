Кому не нужны прививки от Covid-19: ученые озвучили любопытные результаты нового исследования

Новое исследование клиники Кливленда в Огайо показало, что люди, которые уже переболели COVID-19, могут не получить никакой пользы от вакцинации.

На сайте “Healthline” опубликована статья, которая объясняет результаты нового исследования COVID-19. "Телеграф" знакомит вас с ее переводом.

В результате исследования были получены следующие данные. Среди большого количества медицинских работников не заразились SARS-CoV-2 те, кто ранее уже заражался вирусом и не был вакцинированы, либо же ранее заражался вирусом и был вакцинированы, либо же никогда не заражался вирусом и был вакцинированы.

Однако наблюдался устойчивый рост случаев заболевания среди не привитых людей, которые ранее не заразились SARS-CoV-2.

По словам исследователей, полученные данные свидетельствуют о том, что естественная инфекция обеспечивает иммунитет, аналогичный вакцинации. Таким образом, люди, которые не болели COVID-19, должны быть приоритетными для вакцинации.

Инфекция может означать защиту

В исследование было включено 52 238 человек. Из 2579 человек, ранее болевших COVID-19, 1359 не были вакцинированы.

Остальные 49 659 человек ранее не болели COVID-19, и 22 777 из них были вакцинированы.

Эти люди отслеживались с декабря 2020 года по май 2021 года. В течение этого времени ни один из 2579 человек, уже переболевших COVID-19 (включая 1359 человек, которые остались невакцинированными), не заразился вирусом.

Согласно выводам, вакцинация значительно снижает риск заражения SARS-CoV-2 среди людей, которые еще не болели COVID-19, но не обязательно среди людей, уже переболевших им.

Оказалось, что эти люди имели такой же иммунитет, что и полностью вакцинированные.

Учитывая ограниченную доступность вакцин в некоторых странах, полученные данные укрепляют веру в то, что вакцинам следует отдавать приоритет тем, кто ранее не болел COVID-19.

"Скорее всего, я оставлю эти дозы для неиммунных, тех, кто не был ранее инфицирован, а затем вернусь и решу, нужно ли нам делать иммунизацию [ранее больных людей]", - говорит доктор Моника Ганди, специалист по инфекционным заболеваниям. из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сообщил Healthline.

Что мы знаем об иммунитете

Предварительные данные дают предположение, что иммунитет от естественной инфекции является долгоживущим, длится до 8 месяцев и, вероятно, дольше.

Фактические данные также неизменно указывают на низкие показатели повторного заражения среди людей, ранее болевших COVID-19.

Наша иммунная система устойчива и включает в себя различные компоненты, которые работают вместе, чтобы предотвратить болезнь.

Кому следует сделать прививку?

Ученые все еще изучают, есть ли польза от вакцинации людей, уже перенесших инфекцию. Они также изучают, как естественный иммунитет сравнивается с иммунитетом от вакцинации.

Одно исследование показало, что ранее заболевшие люди, которые приняли одну дозу вакцины, имели более сильный ответ антител по сравнению с людьми, которые не были инфицированы, но получили обе дозы вакцины.

В другом отчете сделан вывод о том, что одна доза у ранее больных людей вызвала иммунный ответ, аналогичный тому, что был у людей, которые ранее не были инфицированы, но получили обе дозы.

Хорошая новость заключается в том, что не было сообщений об опасностях или рисках для людей, которые заразились COVID-19 и потом дополнительно прошли вакцинацию.

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