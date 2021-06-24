Кому не нужны прививки от Covid-19: ученые озвучили любопытные результаты нового исследования

Новое исследование клиники Кливленда в Огайо показало, что люди, которые уже переболели COVID-19, могут не получить никакой пользы от вакцинации.
На сайте “Healthline” опубликована статья, которая объясняет результаты нового исследования COVID-19. "Телеграф" знакомит вас с ее переводом.
В результате исследования были получены следующие данные. Среди большого количества медицинских работников не заразились SARS-CoV-2 те, кто ранее уже заражался вирусом и не был вакцинированы, либо же ранее заражался вирусом и был вакцинированы, либо же никогда не заражался вирусом и был вакцинированы.
Однако наблюдался устойчивый рост случаев заболевания среди не привитых людей, которые ранее не заразились SARS-CoV-2.
По словам исследователей, полученные данные свидетельствуют о том, что естественная инфекция обеспечивает иммунитет, аналогичный вакцинации. Таким образом, люди, которые не болели COVID-19, должны быть приоритетными для вакцинации.
В исследование было включено 52 238 человек. Из 2579 человек, ранее болевших COVID-19, 1359 не были вакцинированы.
Остальные 49 659 человек ранее не болели COVID-19, и 22 777 из них были вакцинированы.
Эти люди отслеживались с декабря 2020 года по май 2021 года. В течение этого времени ни один из 2579 человек, уже переболевших COVID-19 (включая 1359 человек, которые остались невакцинированными), не заразился вирусом.
Согласно выводам, вакцинация значительно снижает риск заражения SARS-CoV-2 среди людей, которые еще не болели COVID-19, но не обязательно среди людей, уже переболевших им.
Оказалось, что эти люди имели такой же иммунитет, что и полностью вакцинированные.
Учитывая ограниченную доступность вакцин в некоторых странах, полученные данные укрепляют веру в то, что вакцинам следует отдавать приоритет тем, кто ранее не болел COVID-19.
"Скорее всего, я оставлю эти дозы для неиммунных, тех, кто не был ранее инфицирован, а затем вернусь и решу, нужно ли нам делать иммунизацию [ранее больных людей]", - говорит доктор Моника Ганди, специалист по инфекционным заболеваниям. из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сообщил Healthline.
Предварительные данные дают предположение, что иммунитет от естественной инфекции является долгоживущим, длится до 8 месяцев и, вероятно, дольше.
Фактические данные также неизменно указывают на низкие показатели повторного заражения среди людей, ранее болевших COVID-19.
Наша иммунная система устойчива и включает в себя различные компоненты, которые работают вместе, чтобы предотвратить болезнь.
Ученые все еще изучают, есть ли польза от вакцинации людей, уже перенесших инфекцию. Они также изучают, как естественный иммунитет сравнивается с иммунитетом от вакцинации.
Одно исследование показало, что ранее заболевшие люди, которые приняли одну дозу вакцины, имели более сильный ответ антител по сравнению с людьми, которые не были инфицированы, но получили обе дозы вакцины.
В другом отчете сделан вывод о том, что одна доза у ранее больных людей вызвала иммунный ответ, аналогичный тому, что был у людей, которые ранее не были инфицированы, но получили обе дозы.
Хорошая новость заключается в том, что не было сообщений об опасностях или рисках для людей, которые заразились COVID-19 и потом дополнительно прошли вакцинацию.
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