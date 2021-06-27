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В сыром виде нельзя, это фрукт, а цвет зависит от спелости: диетолог рассказал интересные факты об оливках

В сыром виде нельзя, это фрукт, а цвет зависит от спелости: диетолог рассказал интересные факты об оливках
Обновлено 08:08 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Отличная закуска, как ингредиент в салат, пиццу и ладе в десерт, а также полезное масло - это все об оливках. Такие маленькие, а пользы в них намного больше. Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм решила поделиться со своими подписчиками интересными фактами об оливках.

Во-первых, оливки – это фрукты, в не овощи. А их цвет зависит от зрелости плода: оливки могут быть зеленого, фиолетового, темно-коричневого, черного и даже розового цвета.

Принято считать, что зеленые плоды называются оливками, а созревшие – маслинами. Но это синонимы и так можно называть оливки любого цвета, отмечает диетолог. 

Все сорта оливок делятся на масличные и для консервирования. Оливки, из которых получают масло, мелкие, жесткие с крупной косточкой. А оливки для консервирования более крупные с сочной мякотью и небольшой косточкой.

Также, оливки в сыром виде нельзя употреблять в пищу, потому что они содержат горький гликозид олеуропеин. Поэтому их перед употреблением вымачивают в растворе щелочи или крепком рассоле.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, эффективен ли чай для похудения. Диетолог отметила, что в основном в составе таких чаев содержатся вещества, вызывающие мочегонный и слабительный эффект, что негативно влияет на организм.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Здоровье, Диетолог, Оливки, Маслины, Светлана Фус.
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