"Невакцинированных от коронавируса детей не будут пускать в школы": так ли это на самом деле

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин поддерживает идею о недопущении невакцинированных детей к занятиям в школе.

Об этом он рассказал в интервью Лига.

По его словам, родители должны в обязательном порядке провести вакцинацию ребенка от всех основных болезней.

"К сожалению, несмотря на все усилия, последние вспышки инфекционных болезней в Украине вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками", - сказал он, добавив, что последние вспышки кори, полиомелита и дифтерии были вызваны как раз таки большим числом невакцинированных детей.

Среди причин такого явления, Кузин выделил распространение у людей убеждений, что вакцинация не обязательна. При этом, он отметил, что такие настрои бывают и у медиков.

Кроме того, он указал, что во время недавних вспышек кори наблюдались случаи выдачи фальшивых справок о вакцинации. Кузин подчеркнул, что эти данные нельзя подделывать ни в коем случае, поскольку подход к лечению заболевшего пациента во многом зависит от того, вакцинирован он или нет.

Говоря о том, стоит ли наказывать антипривывочников, Кузин сослался на решение Верховного суда.

"Я бы учитывал решение Верховного Суда о недопуске невакцинированных детей в учебные заведения. И вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые не вакцинированы и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний", - сказал он, добавив, что для них останется альтернатива в виде дистанционной формы обучения.

Отстранение невакцинированных детей от занятий было внедрено в сентябре 2018 году. А в марте 2021 года Верховный суд признал такое решение законным и обеспечивающим безопасность для всех детей и учителей.

Как сообщалось ранее, в приложении "Дія" можно будет получить международный сертификат вакцинации от коронавируса.