Скачать
Понедельник, 12.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В Украине начнут массово прививать препаратом Pfizer: стало известно, хватит ли вакцины на всех желающих
В Украине начнут массово прививать препаратом Pfizer: стало известно, хватит ли вакцины на всех желающих
Меркель рассказала, что будет с транзитом газа через Украину после запуска Северного потока-2
Меркель рассказала, что будет с транзитом газа через Украину после запуска Северного потока-2
Итоги дня 12 июля: Путин перешел на украинский язык, а у Лукашенко оправдались за "закрытие границы" с Украиной
Итоги дня 12 июля: Путин перешел на украинский язык, а у Лукашенко оправдались за "закрытие границы" с Украиной
Путин анонсировал второе разделение Украины? Подводные камни странной статьи президента РФ
Путин анонсировал второе разделение Украины? Подводные камни странной статьи президента РФ

Простенький, но полезный редис: Светлана Фус озвучила питательную ценность корнеплода и кому он противопоказан

Простенький, но полезный редис: Светлана Фус озвучила питательную ценность корнеплода и кому он противопоказан
Обновлено 21:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Скромный, простенький редис остается в числе продуктов, питательную ценность которых недооценивают.

Это отметила известный украинский эксперт по питанию Светлана Фус. Диетолог опубликовала в Инстаграме пост о полезных свойствах корнеплода, противопоказаниях, а также о правильном выборе редиса, которые продаются на прилавках магазинов.

Корнеплоды редиса содержат: витамины В1, В2, В5, В6, В9, РР, а также необходимые организму человека минеральные вещества: калий, кальций, магний, железо, фосфор, природную клетчатку, фитонциды. Чуть горьковатый, острый вкус обеспечивает редису горчичное масло, содержащееся в продукте, оно имеет свойство возбуждать аппетит.

При покупке проверяйте редис на ощупь:

  • он должен быть абсолютно твердым, в противном случае вы рискуете купить полупустые, волокнистые экземпляры;
  • кожура должна быть гладкой и чистой, без черных точек.

Сочный, хрустящий редис с легким горчичным вкусом - прекрасное дополнение к любому салату.

Сало лучше, чем сливочное масло: диетолог напомнила о полезных свойствах жирного продукта

Чтобы повысить его хрустящие свойства, подержите пару часов в воде с кубиками льда. Заодно избавитесь избытка нитратов, которыми "грешат" ранние парниковые овощи.

Еще важно: редис противопоказан при гиперфункции щитовидной железы, подагре, гастрите и язве в стадии обострения.

Ранее Светлана Фус рассказала, кому нельзя кушать кабачки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 258

Все по теме:

Здоровье, Редис, Светлана Фус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с праздником Петра и Павла 2021: красивые открытки и картинки
02 Ксения Мишина показала, как выглядел Александр Эллерт в молодости: "Да что вы знаете о моде"
03 Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
04 Лучшее доказательство бесполезности "Спутник V": в сети наглядно показали, как рост количества вакцинированных справляется с количеством инфицированных
05 Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый сезон УПЛ стартует 23 июля с матча между &quot;Львовом&quot; и &quot;Мариуполем&quot;
Новый сезон УПЛ стартует 23 июля с матча между "Львовом" и "Мариуполем"
В &quot;Голосе&quot; заявили об отставке Железняка с поста главы фракции: сам нардеп опровергает новость
В "Голосе" заявили об отставке Железняка с поста главы фракции: сам нардеп опровергает новость
Суд арестовал генерала Павловского и назначил &quot;космический&quot; залог: подробности
Суд арестовал генерала Павловского и назначил "космический" залог: подробности
Иван Дорн засветился на Каннском кинофестивале, представляя российский фильм (фото)
Иван Дорн засветился на Каннском кинофестивале, представляя российский фильм (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь