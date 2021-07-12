Простенький, но полезный редис: Светлана Фус озвучила питательную ценность корнеплода и кому он противопоказан

Скромный, простенький редис остается в числе продуктов, питательную ценность которых недооценивают.
Это отметила известный украинский эксперт по питанию Светлана Фус. Диетолог опубликовала в Инстаграме пост о полезных свойствах корнеплода, противопоказаниях, а также о правильном выборе редиса, которые продаются на прилавках магазинов.
Корнеплоды редиса содержат: витамины В1, В2, В5, В6, В9, РР, а также необходимые организму человека минеральные вещества: калий, кальций, магний, железо, фосфор, природную клетчатку, фитонциды. Чуть горьковатый, острый вкус обеспечивает редису горчичное масло, содержащееся в продукте, оно имеет свойство возбуждать аппетит.
При покупке проверяйте редис на ощупь:
Сочный, хрустящий редис с легким горчичным вкусом - прекрасное дополнение к любому салату.
Чтобы повысить его хрустящие свойства, подержите пару часов в воде с кубиками льда. Заодно избавитесь избытка нитратов, которыми "грешат" ранние парниковые овощи.
Еще важно: редис противопоказан при гиперфункции щитовидной железы, подагре, гастрите и язве в стадии обострения.
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