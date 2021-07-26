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Эксперты предупреждают о побочном эффекте вакцины "Johnson & Johnson": Что об этом известно?

Эксперты предупреждают о побочном эффекте вакцины "Johnson & Johnson": Что об этом известно?
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выпускает новое предупреждение о прививке "Johnson & Johnson".

Статья на сайте “Healthline” рассказывает о побочном эффекте, предполагающем повышенный риск синдрома Гийена-Барре, аутоиммунной реакции, при которой иммунная система атакует нервную систему. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Было зарегистрировано 100 сообщений о синдроме Гийена-Барре из 12,8 млн человек, вакцинированных однократной вакциной "Johnson & Johnson".

Большинство случаев произошло у мужчин старше 50 лет примерно через 2 недели после вакцинации.

Большинство людей, у которых развивается синдром Гийена-Барре, успешно выздоравливают после лечения в больнице.

Эксперты в области здравоохранения, тем не менее, широко согласны с тем, что преимущества вакцинации "Johnson & Johnson" намного перевешивают риски.

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Людям, страдающим синдромом Гийена-Барре в анамнезе и желающим получить вакцину от COVID-19, следует поговорить со своим врачом, поскольку есть еще две другие вакцины – "Pfizer" и "Moderna" - на выбор.

Что такое синдром Гийена-Барре?

Синдром Гийена-Барре или СГБ - это аутоиммунная реакция, при которой иммунная система по ошибке атакует нервы.

Симптомы начинаются с покалывания, онемения в ногах, которое быстро распространяется по всему телу. В редких случаях может возникнуть паралич.

"Еще один признак СГБ - потеря рефлексов, которую обычно проверяет невролог. Это может быть потенциально опасно, поскольку слабость диафрагмы может привести к затрудненному дыханию", - сказал доктор Хума Шейх, сертифицированный невролог и доцент Медицинской школы Икана на горе Синай.

Синдром Гийена-Барре - очень редкий побочный эффект, который, как известно, возникает после других инфекций, таких как грипп, желудочно-кишечные инфекции и другие респираторные инфекции. Это также может произойти после вакцинации, такой как прививка от гриппа и пневмококковой вакцины.

Каждый год от 3 до 6 тыс человек заболевают синдромом Гийена-Барре.

"Это происходит, когда организм путает белок на нервной оболочке (покрытии нерва) с аналогичным белком вируса или вакцины и начинает атаковать его", - сказал Шейх.

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Большинство людей, у которых развивается синдром Гийена-Барре, выздоравливают, хотя некоторые могут испытывать длительную боль и слабость.

Лечение обычно включает госпитализацию и введение иммуноглобулинов, чтобы успокоить реакцию иммунной системы.

Другая процедура, называемая плазмаферезом, позволяет удалить антитела, вырабатываемые иммунной системой.

Какая связь между уколом "Johnson & Johnson" и синдромом Гийена-Барре?

В клинических испытаниях "Johnson & Johnson" у двух человек развился синдром Гийена-Барре: один из пациентов получил инъекцию плацебо, а другой - активную вакцину.

Исследователи заявили, что недостаточно доказательств для определения причинно-следственной связи между уколом "Johnson & Johnson" и синдромом Гийена-Барре.

С тех пор было зарегистрировано около 100 случаев синдрома Гийена-Барре из 12,8 миллионов доз вакцины "Johnson & Johnson". Большинство пациентов составляли мужчины старше 50 лет. Пациенты заболели примерно через 2 недели после вакцинации.

"Это побочный эффект активации иммунной системы; не совсем понятно, почему это происходит у нескольких человек, но не у подавляющего большинства, которые вакцинированы", - сказал д-р Эрик Сиоэ-Пенья, директор по глобальному здравоохранению "Northwell Health" в Нью-Гайд-парке, Нью-Йорк.

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Чиоэ-Пенья сказал, что эта информация должна помочь каждому пациенту принять осознанное решение.

Польза от укола перевешивает риски

Официальные лица из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявляют, что преимущества прививки "Johnson & Johnson" перевешивают потенциальные риски.

Синдром Гийена-Барре после вакцинации встречается крайне редко, а прививка обеспечивает надежную защиту от тяжелой болезни и смерти.

"Это известный побочный эффект других вакцин, и польза от них все еще намного превышает риск", - сказал Чиоэ-Пенья.

Если вы имеете склонность к синдрому Гийена-Барре, вы можете выбрать одну из двух других вакцин – "Moderna" и "Pfizer".

Нет известной связи между этими вакцинами с мРНК и синдромом Гийена-Барре.

Ученые продолжат отслеживать возникновение синдрома Гийена-Барре у недавно вакцинированных лиц.

"Наблюдательные исследования, показывающие частоту синдрома Гийена-Барре с вакциной "Johnson & Johnson", очень важны, также как и попытка выяснить, какая часть вакцины вызывает иммунный ответ, который приводит к синдрому Гийена-Барре", - сказал Шейх.

 Ранее "Телеграф" писал о том, что третья волна коронавируса осенью вернет жесточайший карантин в Украину.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Вакцина, Вакцинация, Побочный эффект, риск вакцинации.
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