Еще одна смерть: после расхваленной вакцины против коронавируса скончался молодой мужчина

В Испании расследуют смерть 36-летнего мужчины, который скончался после антиковидной прививки Johnson & Johnson компании Janssen.

Как сообщает газета El Mundo, испанец умер спустя две недели после того, как привился единственной в мире вакциной с однократным введением.

Мужчине стало плохо и он попал в больницу с подозрением на инсульт, однако спасти его не удалось.

Отметим, что данная вакцина компании Janssen появится в Украине еще не скоро. По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, наше государство проводит переговоры по данному препарату. Однако из-за большой конкуренции с другими странами, которые также хотят заполучить Johnson & Johnson, и относительно медленных темпов ее производства процесс затягивается.

Напомним, под Винницей 2 июля умер 47-летний мужчина, который за 4 часа до этого привился против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У мужчины было предобморочное состояние, он вызвал скорую, однако реанимировать его не удалось.