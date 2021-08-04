Знатоки рекомендуют: 7 полезных блюд и напитков при обезвоживании

Жажда - это запаздывающий сигнал. Это означает, что к тому времени, когда вы почувствуете жажду, вы уже можете быть обезвожены.

Недавняя статья на сайте "Healthline" рассказывает о том, какие продукты и напитки лучше использовать для того, чтобы избавиться от обезвоживания. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Обезвоживание возникает в результате потери большего количества жидкости, чем вы принимаете. Многие вещи могут вызвать обезвоживание, включая тепло, лекарства, расстройство пищеварения и перенапряжение. Вы можете чувствовать слабость, головокружение, жажду, усталость, сухость во рту или проблемы с фокусировкой.

К счастью, на помощь приходит не только вода. На самом деле, некоторые продукты и напитки могут помочь вам восстановить водный баланс.

В этой статье рассматриваются 7 отличных вариантов.

1. Кокосовое молоко

Когда вы обезвожены, вашему телу для восстановления баланса требуется больше, чем просто жидкость. В большинстве случаев вам также необходимо восполнить запасы электролитов, которые теряются с жидкостями организма, такими как пот и моча.

Электролиты - это минералы, которые необходимы вашему организму для важных функций, таких как правильный баланс жидкости и поддержание регулярного ритма сердца. Вот некоторые из наиболее распространенных:

натрий

кальций

магний

калий

Кокосовое молоко отлично подходит для питья при обезвоживании, так как оно обеспечивает столь необходимую жидкость и снабжает организм электролитами и небольшим количеством углеводов. Это действительно важно, если вы обезвожены и больше ничего не можете сделать. Это также может помочь предотвратить мышечные спазмы.

Например, 1 чашка (237 мл) несладкого кокосового молока содержит 9% дневной нормы калия и содержит 45 калорий.

Одно небольшое исследование показало, что кокосовое молоко восполняет потерю жидкости во время упражнений так же эффективно, как и спортивные напитки. Однако иногда после употребления кокосового молока люди сообщали о некотором вздутии живота и расстройстве желудка.

Если вы испытываете тошноту или рвоту, не спеша пейте кокосовое молоко. Употребление его в пищу может вызвать расстройство желудка.

Также проверьте ингредиенты на предмет добавления сахара или ароматизаторов. На этикетке не должно быть ничего, кроме кокосового молока.

2. Бульоны и супы

Как и кокосовое молоко, бульоны и супы содержат большое количество воды и электролитов. Эта комбинация - ключ к регидратации.

Более того, костный бульон и другие супы с животным белком дополнительно содержат коллаген. Это белок животного происхождения, важный для здоровья суставов, что может быть особенно важно, если обезвоживание вызвано перенапряжением.

Однако организм может вырабатывать коллаген и из многих других источников белка.

Если вы готовите костный бульон дома, имейте в виду, что приготовление его более 8 часов увеличивает содержание кальция и магния. Эти минералы важны для костей и мышц соответственно. Добавление различных овощей также увеличивает количество питательных веществ.

Например, 1 чашка (237 мл) бульона из говяжьих костей содержит следующие электролиты:

Фосфор: 6% дневной нормы

Калий: 9% дневной нормы

Натрий: 21% дневной нормы

Хотя натрий является важным электролитом, который необходимо восполнять при обезвоживании, слишком большое его употребление связано с проблемами с сердцем и высоким кровяным давлением. Эксперты советуют ограничить потребление натрия до 1500–2300 мг в день.

3. Арбуз, мускатная дыня и другие дыни

Фрукты и овощи содержат большое количество воды и могут стать отличным средством для поддержания организма в нормальном состоянии.

Это особенно верно в отношении таких фруктов, как арбуз и различные сорта дынь. Все они имеют очень высокое содержание воды, что делает их отличным выбором при обезвоживании.

Например, одна чашка (152 грамма) сырого, нарезанного кубиками арбуза почти на 92% (139 мл) состоит из воды. Мускусная дыня и другие похожи: в каждой порции содержится около 90% воды.

Хранение дыни в холодильнике поможет вам охладиться, если обезвоживание вызвано жарой. Вы также можете заморозить дыню и использовать ее в таком виде, если вас тошнит.

Этот метод более аккуратно вводит жидкость в вашу систему, если у вас расстройство желудка.

4. Гаспачо

Гаспачо - это суп из сырых помидоров и овощей, который популярен в Испании и Португалии, особенно в летние месяцы.

Его основной ингредиент - помидоры - занимает одно из первых мест в списке увлажняющих продуктов. Помимо содержания 94% воды, сырые помидоры обеспечивают 9% дневной нормы калия и всего 33 калории на каждую порцию на 1 чашку (180 грамм).

Получение достаточного количества калия важно для контроля артериального давления и предотвращения сердечных заболеваний.

Хотя с ботанической точки зрения помидоры являются фруктами, люди склонны обращаться с ними как с овощами на кухне.

Чтобы приготовить гаспачо, вы можете смешать сырые помидоры с охлаждающими огурцами, взять щепотку болгарского перца, оливкового масла, чеснока, лука и немного соли и перца - и у вас получится освежающее и увлажняющее блюдо.

Более того, поскольку это сырой суп, из этих фруктов и овощей вы получаете всю воду, которая в противном случае могла бы испариться в процессе приготовления.

5. Смузи

Смузи - это настраиваемый способ получить больше жидкости при обезвоживании.

Обычно это жидкая основа, такая как молоко, сок или несладкий чай со льдом, плюс горсть фруктов и овощей, а иногда и йогурт для добавления белка. Вы также можете использовать растительное молоко или протеиновые порошки вместо молочных продуктов.

В результате получается кремообразный, сладкий, освежающий способ восполнить потерю жидкости.

Ягодные смузи содержат много витамина С, который необходим для здоровой иммунной системы. Это особенно важно, если обезвоживание вызвано лихорадкой или инфекцией.

Если у вас слабый желудок, попробуйте добавить в смесь имбирь или мяту. Исследования показали, что они помогают предотвратить тошноту и облегчить расстройство пищеварения.

Добавьте немного льда, чтобы сделать смузи еще более холодным, если вас тошнит. Холодные продукты, как правило, менее пахнут, что может быть полезно, если определенные запахи вызывают у вас тошноту.

6. Молоко

Стакан молока содержит жидкость, а также белок, углеводы и немного жира. Это хороший вариант для регидратации, потому что он содержит много полезных электролитов.

Вот некоторые из основных питательных веществ, которые вы получите в стакане (245 мл) 2% молока:

Вода: 218 мл (89% по объему)

Белок: 8 граммов

Кальций: 24% дневной нормы

Калий: 8% дневной нормы

Магний: 7% дневной нормы.

Он также содержит небольшое количество натрия, который помогает организму удерживать больше жидкости.

Один эксперимент с 72 взрослыми мужчинами показал, что как цельное, так и обезжиренное молоко более увлажняет, чем вода, через 3–4 часа после употребления.

Это связано с тем, что дополнительные питательные вещества, содержащиеся в молоке, такие как лактоза, натрий и калий, помогают вашему организму замедлить скорость поглощения жидкости и их вывод с мочой.

Молоко - хороший вариант, если у вас плохой аппетит или тошнота. Пейте холодным, если вы особенно перегреты, или используйте его для восполнения калорий и жидкости после тренировки.

7. Цацики

Это греческое блюдо готовится из йогурта и огурца. Оба ингредиента содержат воду.

Сам по себе йогурт имеет высокое содержание воды (85%) и обладает многими теми же преимуществами, что и молоко. Он также содержит некоторые пробиотики, которые являются полезными кишечными бактериями. Огурец тоже увлажняет. Он на 85% состоит из воды.

Если вы готовите цацики дома, пропустите этап процеживания огурца. Это приведет к более жидкой консистенции, но поможет сохранить все то замечательное содержание воды, которое свойственно огурцам.

Подавайте вместе с сырыми, вымытыми морковными палочками, помидорами черри и кружочками огурцов.

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