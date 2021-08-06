Перед Олимпиадой власти Японии скрыли, что в стране обнаружили лямбда-штамм коронавируса: что известно

Новостной сайт "The Daily Beast" сообщает, что в Токио за три дня до начала Олимпийских игр был выявлен очень заразный лямбда-вариант коронавируса.

Согласно информационному агентству, 20 июля Национальный институт инфекционных заболеваний Японии (NIID) в результате тестирования в аэропорту обнаружил новый штамм коронавируса. Но тогда информацию об этом не стали распространять.

Отчет был отправлен в международную базу данных о COVID-19 и других вирусах гриппа, известную как GISAID. По предварительным данным южноамериканских и японских ученых, вариант лямбда может обладать повышенной устойчивостью к вакцинам. Научные данные об этом варианте достаточно скудны по сравнению с распространенными вариантами COVID-19, такими как Delta. В пятницу общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Японии превысило 1 миллион, и появление лямбда-варианта может еще больше усложнить ситуацию. На данный момент, похоже, был только один подтвержденный случай заражения.

Правительство Японии не раскрывает подробностей, но исследователь из Национального института инфекционных заболеваний Японии сообщил корреспонденту "The Daily Beast", что этот вариант был обнаружен при проверке в аэропорту, а не в дикой природе. Источник сообщил, что есть план объявить об обнаружении варианта по окончании Олимпийских игр.

Сотрудник NIID сказал, что об открытии новых вариантов ранее обычно объявляли в течение трех дней, если они были хорошо известными вариантами, но иногда процесс мог затянуться до 11 дней.

Правительственные чиновники не пожелали сообщить "The Daily Beast", когда был проведен первоначальный тест лямбда-варианта, но уже прошло 17 дней с тех пор, как они сообщили GISAID о своем открытии.

NIID еще не предоставил дополнительную информацию, которую у них запросили, и до сих пор неизвестно, привез ли этот вариант кто-либо из участников Олимпиады, и был ли этот человек помещен на карантин.

Представитель Министерства здравоохранения заявил в своем интервью, что распространение и поведение вариантов коронавируса всегда отслеживается. Однако из-за ограниченности данных на данный момент трудно сказать, насколько опасен лямбда-вариант. По этой же причине его трудно сравнивать с дельта-вариантом.

Кей Сато, исследователь вирусов из Токийского университета, один из соавторов статьи "Лямбда-вариант SARS-CoV-2 демонстрирует более высокую заразность и иммунную резистентность", подтвердил изданию "The Daily Beast", что ему известно о случае с лямбда-вариантом, но он сказал, что не был посвящен в дальнейшие подробности о нем.

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