Если греческого алфавита не хватит: в ВОЗ придумали, как называть новые штаммы коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения, похоже, не очень оптимистически смотрят на дальнейшие перспективы развития эпидемии коронавируса в мире, поскольку уже задумались над тем, как именовать новые штаммы в случае, если закончатся буквы греческого алфавита.

Как рассказала технический руководитель ВОЗ Мария Ван Керкхове в интервью The Telegraph, если такое произойдет, то новые штаммы SARS-CoV-2, скорее всего, будут именоваться названиями созвездий.

"Мы действительно рассматриваем вариант с названиями созвездий", - сказала она.

По ее словам, в ВОЗ также задумывались о том, чтобы называть новые штаммы именами древнегреческих богов и богинь.

Как известно, ВОЗ именует штаммы коронавируса греческими буквами, чтобы не допустить дискриминации по отношению к странам, где их впервые обнаружили.

Как сообщалось ранее, в Украине уже пять областей выходят за нормы "зеленой зоны".

Вместе с тем, социолог Илья Дробчак предположил, что пик новой волны в Украине наступит в средине осени.