Эффективна ли вакцина от COVID-19 для людей с лишним весом: ответ врача

У людей с лишним весом после вакцинации от коронавируса производится вдвое меньше антител. Кроме того, большая масса тела удваивает риск госпитализаций.

Об этом рассказала семейный врач Кристина Шевченко в статье для сайта ТСН.

Как сообщает врач, данные глобальных исследований свидетельствуют о том, что коронавирус представляет большую угрозу для пациентов с ожирением. Так, риск смерти у людей с лишним весом на 50% выше, однако и это еще не все.

Люди с ожирением хуже реагируют на вакцину от COVID-19

Люди, которые имеют повышенный индекс массы тела (ИМТ), значительно хуже воспринимают вакцину от коронавируса. К такому выводу пришли ученые в Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Рим).

Так, исследования крови 248 медработников, которые полностью прошли курс вакцинации, показали, что уровень антител у людей с весом в пределах нормы составил около 325, а у людей с лишним весом - 167, что почти вдвое меньше.

Стоит отметить, что речь идет именно об ожирении - когда индекс массы тела составляет 30 и выше.

Итальянские ученые считают, что таким людям может понадобиться дополнительная доза вакцины от коронавируса. А слабая иммунная реакция связана с нарушением обмена веществ у людей с лишним весом, влияет и на иммунитет.

У людей с ожирением COVID-19 протекает тяжелее

Люди с лишним весом имеют больший риск развития тяжелых осложнений от коронавируса. Это связано не только с ожирением, но и с болезнями, которые оно вызывает. В частности, диабетом и сердечными нарушениями.

В свою очередь диабет является одним из факторов риска заражения коронавируса, ведь его ход сопровождается ослаблением иммунной системы.

Данные исследования, опубликованные в британском журнале Nature, говорят о том, что ожирение значительно увеличивает риск смерти от коронавируса. У людей с ИМТ 35 и выше риск смерти на 92% выше, чем у людей с индексом массы тела 25 и меньше.

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