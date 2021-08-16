Не только для "фоточки" из зала: Анита Луценко рассказала, почему тренировки необходимы для людей

Ваш вес - это не единственная причина заниматься спортом. На самом деле их существует гораздо больше, поэтому ваша мотивация не должна сводиться только к этому.

Известный украинский тренер Анита Луценко, которая ранее рассказала о мотивации к беговым занятиям, описала плюсы тренировок, благодаря которым ваше тело каждый год будет говорить Вам "спасибо", ведь все мы стареем, а здоровым нужно оставаться в любом возрасте.

С 30 лет до 60 лет наш обмен веществ падает на 10% и после 60 лет ещё на 10%. Мы точно не можем есть порции как в 20 и выглядеть также - тренировки ускоряют обмен веществ.

Мышцы атрофируются и мы выглядим хуже, тонуса меньше, сил меньше - тренировки не дают мышцам покидать наше тело. Работающая мышца - упругая и кожа над ней тоже.

Суставы работают хуже - появляется ограничение в движениях - амплитудные движения, растяжки - сохраняют подвижность.

Выносливость падает, связанно со способностью с возрастом - потреблять кислород - регулярные кардио-тренировки эту способность сохраняют дольше.

Естественно грудная клетка "скручивается"; появляется сутулость - дыхательные упражнения, гимнастика, упражнения на осанку этот процесс затормаживают.

В 60 лет 50% людей с артрозом, артритом, остеопорозом, 30% людей с сердечно сосудистыми болезнями , 10% с диабетом - спорт это дело тормозит. Вы окажитесь с позитивной стороны статистики.

Также снижается риск развития некоторых видов рака.

Ранее Анита Луценко рассказала, что ее мотивировало похудеть на 30 кг после рождения дочери.