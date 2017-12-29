Жених Шелби Суинк (Shelby Swink) практически бросил её у алтаря, отменив свадьбу накануне венчания.

Жених Шелби Суинк (Shelby Swink) практически бросил её у алтаря, отменив свадьбу накануне венчания. Это был для неё настоящим ударом, ведь она потратила на встречи с ним целых три года. Невеста не стала долго унывать и нашла идеальный способ, как расправиться с уже не нужным свадебным платьем. После того, как жених Шелби бросил её за неделю до свадьбы, ей пришлось срочно обзванивать всех гостей и поставщиков, чтобы отменить торжественное мероприятие.