Гатвех — не только сторонник разнообразия в индустрии моды, но и активист за права темнокожих во всем мире.

Познакомьтесь с Ньяким Гатвех, моделью из Южного Судана, которая учит людей не бояться темноты. Со своей невероятно темной кожей она разрушает барьеры традиционной красоты и поощряет других делать то же самое. 24-летняя яркая модная икона, которая сейчас живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, не стесняется своего цвета кожи. «Один водитель такси Uber предложил мне отбелить мою кожу. В ответ на это я просто рассмеялась. Вы не поверите, какие вопросы я получаю в соцсетях», смеется Ньяким. Гатвех — не только сторонник разнообразия в индустрии моды, но и активист за права темнокожих во всем мире. Она даже была названа «Королевой тьмы» и это прозвище пришлось ей по душе. «Черный — смелый, черный – красивый. Не Не позволяйте американским стандартам наносить ущерб вашей африканской душе», говорит девушка и призывает любить кожу, в которой вы живете, независимо от ого, какого она цвета или оттенка.