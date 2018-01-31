В нашем мире развелось очень много живых кукол, но такого вы еще не видели!

В нашем мире развелось очень много живых кукол, но такого вы еще не видели! Представляем вам Лулу Хашимото, которая повергает в шок большую часть населения Токио! Лулу создала 23-летний дизайнер Хитомите Komaki, которая хотела сделать первую в мире модель "живой куклы". Этот костюм сделан в единственном экземпляре, а личность под маской так и не раскрыта журналистами. Но у Хитомите уже появилось множество заказов от моделей, актрис, режиссеров. Совсем скоро мода на Лулу охватит всю Японию, а затем и весь мир!