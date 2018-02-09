Чидера Эггер (Chidera Eggerue) из Лондона, является обладательницей большой обвисшей груди, благодаря которой она стала знаменитой в соцсетях.

23-летняя блогерша Чидера Эггер (Chidera Eggerue) из Лондона, является обладательницей большой обвисшей груди, благодаря которой она стала знаменитой в соцсетях. Не так давно девушка запустила движение в Instagram с хэштегом #SAGGYBOOBSMATTER, чтобы доказать себе и другим, что в обвисшем бюсте нет ничего уродливого и тем более постыдного! Чидера регулярно делится с подписчиками (а их у нее более 55 тысяч!) фотографиями, на которых она запечатлена без бюстгальтера, тем самым показывая, что обвисшая грудь - это не только нормально, но и привлекательно!