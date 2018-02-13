Фотоподборка что покажет вам, как выглядят близняшки, чьи непослушные натуральные волосы взорвали Интернет.

Фотоподборка что покажет вам, как выглядят близняшки, чьи непослушные натуральные волосы взорвали Интернет. Знакомьтесь! Этих близняшек зовут Киприана Куанн и Т.К. Уандер. Когда-то их обижали за необычные волосы, и девочки сильно из-за этого переживали и стеснялись. Вместо того, чтобы пытаться что-то изменить, девушки просто приняли свои волосы такими, какие они есть. В итоге, тысячи людей по всему миру прозвали их "королевами натуральных волос"!