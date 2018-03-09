Художница вместе со своей помощницей нарисовали образ, в котором Джен пошла удивлять незнакомца.

Бодиарт – это целое искусство, но и его можно подавать под разными углами. Группа девушек решила провести эксперимент и хорошенечко посмеяться – они разукрасили модель и отправили ее на свидание! Джой познакомилась с классным парнем в Tinder, они договорились встретиться в кафе попить кофе. Бедный парень, наверно, так долго готовился к встрече… Но и Джен не отставала – ее собирали на свидание сразу несколько человек! Художница вместе со своей помощницей нарисовали образ, в котором Джен пошла удивлять незнакомца.