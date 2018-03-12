Подборка снимков с самыми утонченными женщинами начала ХХ века.

Подборка снимков с самыми утонченными женщинами начала ХХ века. Эдвардианская эпоха (годы правления короля Великобритании Эдварда VII - с 1901 по 1910 год) известна своими красивыми и талантливыми женщинами. Стандарты красоты меняются от десятилетия к десятилетию, и в то время в моде была бледная кожа, а светлые волосы - нет. Не слишком похоже на распространенные сегодня представления о красоте, да? Но кто сказал, что нужно соответствовать каким-то стандартам, чтобы быть красивой?