Малоизвестные снимки из одной из последних фотосессий Мэрилин Монро.

В сети появилась очередная часть малоизвестных снимков американской актрисы и модели Мэрилин Монро, которые были сделаны всего за несколько недель до ее смерти. Эти фото являются частью фотосессии, которую в июне 1962 года провел фотограф Джордж Баррис (George Barris). В течение нескольких недель Баррис фотографировал актрису в различных местах Лос-Анджелеса и в итоге у него получилось порядка 150 снимков, которые он сделал для журнала Cosmopolitan.