Очаровательная Кина Шэнь, которая похожа на фарфоровую куклу.

При просмотре фотографий Кина Шэнь, молодой китайской модели с почти половиной миллионов последователей на Instagram, трудно сказать, реальный ли это человек или просто кукла. По миру уже есть много девушек, которые пытаются сделать все возможное, чтобы стать похожими на куклу, но не у многих получается. Кстати, у Кина Шен глаза, как миндаль – что приводит в восторг ее азиатских поклонников. Вот как пишет о ней японская пресса: Китайская модель, родилась в Shenzen, в южной провинции Гуандун, была благословлена совершенными чертами лица, безупречной фарфоровой кожей и талантом для нанесения макияжа. Да, талант визажиста востребован сегодня, и, конечно, необходим, если вы пытаетесь сделать из себя куклу или манекен.