Первая леди Франции надела удивительной красоты платье на официальный прием с герцогом Люксембурга Анри и его супругой герцогиней Марией Терезой.

Первая леди Франции надела удивительной красоты платье на официальный прием с герцогом Люксембурга Анри и его супругой герцогиней Марией Терезой. Для почетных гостей президент Франции и первая леди организовали торжественный ужин в Елисейском дворце.По этикету, участники трапезы выбрали вечерние наряды, что добавило официальному приему элегантности и изысканности. Так, Бриджит Макрон очаровала гостей роскошным кремовым платьем из шелка от бренда Louis Vuitton. Сверху платье было расшито серебряными пайетками и имело стильный вырез. Образ Бриджит Макрон дополнила бежевыми туфлями на каблуках, которые имели металлические вставки.