В далеком 1930 году эти женщины считались самыми красивыми.

В далеком 1930 году эти женщины считались самыми красивыми. Конкурс красоты "Мисс Европа" — это континентальное соревнование, в котором принимают участие страны, территориально находящиеся в Европе, а также Израиль, Турция и Ливан. Впервые конкурс красоты был проведен в 1920 году. У мероприятия более чем 90-летняя история, за это время в Европе и мире многое изменилось, не остались прежними и стандарты красоты.В этой подборке предлагаем полюбоваться на красавиц, которые блистали в одном из первых европейских конкурсов красоты. А заодно проследить, как поменялись идеалы красоты за это время.