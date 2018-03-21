Начиная с 50-х годов прошлого столетия "Мисс мира" является главным конкурентом "Мисс Вселенной" на звание самого популярного международного конкурса красоты.

Мисс мира (англ. Miss World) - старейший из четырёх крупнейших международных конкурсов красоты. Впервые конкурс, названный в прессе "Мисс мира", был проведён в 1951 году в Лондоне. После появления в США в 1952 году международного ежегодного конкурса красоты "Мисс Вселенная" создатель "Мисс мира" Эрик Морли решил сделать "Мисс мира" также ежегодным конкурсом (сначала конкурс "Мисс мира" задумывался как разовый международный фестиваль бикини). Начиная с 50-х годов прошлого столетия "Мисс мира" является главным конкурентом "Мисс Вселенной" на звание самого популярного и самого престижного международного конкурса красоты. Также очень престижными считаются международные конкурсы красоты "Мисс Интернешнл" (конкурс впервые проведён в 1960 году) и "Мисс Земля" (конкурс впервые проведён в 2001 году). Если в основанном американцами конкурсе "Мисс Вселенная" чаще других побеждали американки (7 раз), то в основанном британцами конкурсе "Мисс мира" первое место по количеству побед удерживают венесуэлки (6 побед), а британки делят второе место с индианками (по 5 побед).