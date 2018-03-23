23-летняя Дана Фальцетти из штата Пенсильвания (США) весит более 100 килограммов, однако лишний вес не помешал девушке стать преподавателем йоги.

23-летняя Дана Фальцетти из штата Пенсильвания (США) весит более 100 килограммов, однако лишний вес не помешал девушке стать преподавателем йоги. Девушка хотела похудеть, но за пару лет регулярных упражнений ей это не удалось. Но теперь за ее Instagram следят более 311 тысяч поклонников бодипозитива. «Если бы, когда я росла, я видела моделей с целлюлитом, растяжками, изгибами, естественного вида кожу и тело, может, мне не нужно было бы потратить целых 22 года, чтобы полюбить то, что я имею», — рассказала Дана фолловерам.