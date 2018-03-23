Впервые о Софи Лорен заговорили в 1950 году.

Впервые о Софи Лорен заговорили в 1950 году. Её было 16 лет, и она принимала участие в конкурсе «Мисс Италия», где получила приз «Мисс Элегантность». Но по-настоящему всемирная слава к ней пришла через 4 года, после съёмок в фильме «Золото Неаполя». А с конца 1950-х Софи Лорен снимается в Голливуде и даже получила почётный «Оскар» за вклад в кинематограф. И даже сегодня, пребывая я весьма солидном возрасте Софи востребована: в 2014 она стала лицом бренда украшений Damiani, а в 2015 подписала контракт с Dolce & Gabbana.