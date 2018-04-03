Лишний вес это то, что мешает чувствовать себя свободными миллионы людей миллионы людей на планете.

Лишний вес это то, что мешает чувствовать себя свободными миллионы людей миллионы людей на планете. Чье-то тело является заложником лишних килограммов, а кто-то не может позволить себе съесть что-нибудь вкусненькое, из-за страха набрать вес. Но сегодня речь пойдет о сильных духом девушках, которые смогли взять себя в руки и похудеть, превратившись из невзрачных дряблых толстушек, в настоящих подтянутых красавиц. Фотографии девушек до и после похудения ждут вас далее.