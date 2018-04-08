Выглядит безумно опасно.

Выглядит безумно опасно. Сохранить Знакомьтесь, Анжела Николау (Angela Nikolau) – русский фотограф-самоучка, руферша и автор самых рискованных автопортретов. Анжела постоянно бросает себе новые вызовы и ищет приключения, а когда их находит, то делает селфи (или просит кого-нибудь, чтобы её сфотографировали). В снимках, которые девушка выкладывает в Instagram, она стоит на краю небоскрёба, на краю крыши высотного здания или ещё на каком-нибудь высоченном сооружении. Предостережение: Не пытайтесь воспроизвести увиденное в фотографиях. Вы можете пострадать, схлопотать штраф или лишиться свободы. Не подвергайте опасности себя и других.