Итальянский фотограф Гвидо Арджентини прославился по всему миру после своего скандального фотопроекта "Серебряный взгляд".

Итальянский фотограф Гвидо Арджентини прославился по всему миру после своего скандального фотопроекта "Серебряный взгляд", в котором он воспевает красоту и эластичность женского тела. Стоит отметить, что работы Гвидо отличаются некой атмосферой интимности, которая не выходит за рамки приличного, но находится на грани. Искусство — какое оно должно быть. Мы собрали понравившиеся нам снимки из сборника и решили поделиться ими с вами.