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Нижнее белье Мадонны уйдет с молотка

Мадонна
00:42 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Бывшая ассистентка легендарной певицы Мадонны продаст нижнее белье звезды и ее любовное письмо от Тупака на аукционе.

Бывшая ассистентка Мадонны Дарлина Лутц, с которой певица перестала общаться в 2003 году, при последнем визите в дом экс-подруги украла некоторые ее личные вещи. После этого девушка решила заработать на них продав на аукционе. Узнав об этом знаменитость подала в суд, однако проиграла дело.

BBC сообщает о постановлении суда в Нью-Йорке. Решили, что время, в течение которого Мадонна могла оспорить принадлежность выставляемых на аукцион вещей, уже прошло, и теперь Дарлин имеет полное право делать с вещами все, что захочет.

 Судья Джеральд Лейбовиц решил, что Мадонна сама отказалась от своих вещей, когда подписала соглашение с Дарлин в 2004 году, из-за этого звезда утратила право на их возврат. Поэтому Мадонна не может требовать через суд возвращения своих вещей, выставленных на аукцион.

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 А среди вещей, которые Дарлин Лутц хочет выставить на аукцион нижнее белье Мадонны, расческа, чековая книжка, а также письмо знаменитости, в котором она критически высказывается в адрес актрисы Шэрон Стоун и певицы Уитни Хьюстон.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Аукцион, Дарлина Лутц, Мадонна, Тупак, Уитни Хьюстон, Шэрон Стоун.
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