Нижнее белье Мадонны уйдет с молотка

Бывшая ассистентка Мадонны Дарлина Лутц, с которой певица перестала общаться в 2003 году, при последнем визите в дом экс-подруги украла некоторые ее личные вещи. После этого девушка решила заработать на них продав на аукционе. Узнав об этом знаменитость подала в суд, однако проиграла дело.

BBC сообщает о постановлении суда в Нью-Йорке. Решили, что время, в течение которого Мадонна могла оспорить принадлежность выставляемых на аукцион вещей, уже прошло, и теперь Дарлин имеет полное право делать с вещами все, что захочет.

Судья Джеральд Лейбовиц решил, что Мадонна сама отказалась от своих вещей, когда подписала соглашение с Дарлин в 2004 году, из-за этого звезда утратила право на их возврат. Поэтому Мадонна не может требовать через суд возвращения своих вещей, выставленных на аукцион.

А среди вещей, которые Дарлин Лутц хочет выставить на аукцион нижнее белье Мадонны, расческа, чековая книжка, а также письмо знаменитости, в котором она критически высказывается в адрес актрисы Шэрон Стоун и певицы Уитни Хьюстон.