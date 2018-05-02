Снимки, которые показывают, как выглядят женщины сразу после рождения ребенка.

Снимки, которые показывают, как выглядят женщины сразу после рождения ребенка. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон приковала к себе много внимания со стороны прессы. О рождении сына Кейт Миддлтон и принц Уильям сообщили 23 апреля. И хотя ребенок родился в 11:01 по местному времени, уже после обеда герцогиня Кембриджская в сопровождении своего мужа вышла к журналистам. Женщины со всего мира решили продемонстрировать, как же выглядят они после рождения ребенка. Ну что же...мы можем только восхищаться силой и стойкостью герцогини Кейт, ведь так прекрасно выглядеть после родов - это невероятно!