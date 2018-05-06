Для многих женщин нанесение ежедневного макияжа - обязательно утреннее занятие.

Для многих женщин нанесение ежедневного макияжа — обязательно утреннее занятие. Многие даже представить не могут себе того, чтобы выйти из дома без накрашенных губ и ресниц. Но если речь идет о профессиональном макияже, то он не просто делает женщин немного красивее, а способен полностью изменить их внешность. Следующие фотографии показывают разницу между естественной и созданной красотой. Выбирайте сами, потратить час перед зеркалом, или побольше понежиться в тёплой постели.