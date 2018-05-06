Веселая подборка картинок, которые раскроют вам глаза на все прелести материнства.

Веселая подборка картинок, которые раскроют вам глаза на все прелести материнства. Иллюстратор Кара Вестерн недавно родила ребенка, и это событие изменило ее жизнь. Перемены вдохновили ее нарисовать милые арты о своей повседневной жизни. Она решила запечатлеть прекрасные моменты воспитания ребенка, которые со временем забываются. Художница выкладывает рисунки на своей страничке в Инстраграм, где общается с другими родителями. Предлагаем вам взглянуть на ее милые и такие атмосферные работы