Снимки американской модели, которая вдохновила художников на создание персонажа Джессики Рэббит из фильма "Кто подставил кролика Роджера".

Снимки американской модели, которая вдохновила художников на создание персонажа Джессики Рэббит из фильма "Кто подставил кролика Роджера". Викки Дуган родилась в 1929 году. Уже в 16 лет она выиграла несколько конкурсов красоты и вышла замуж за Уильяма Саймонса – владельца фотостудии. В начале 1950-х Викки Дуган была лицом нескольких рекламных компаний. Затем она получила первую роль в приключенческой драме режиссёра Джона Фэрроу "Из вечности". Популярность настигла Викки после знакомства с голливудским публицистом Милтоном Вайссом. Вайсс предложил ей перевоплотиться в секс-символ в откровенных нарядах и вызывающим поведением. За длинные, элегантные платья с полностью открытой спиной модель прозвали "Спинка".