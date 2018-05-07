Эти дамы показывают, что волосы на лице женщины могут быть красивы и естественны.

Некоторые расстройства у женщин являются причиной появления нежелательных лицевых волос. Такое состояние может иметь 1 из 10 девушек детородного возраста. Одни женщины бреют бороды, чтобы изменить свой внешний вид, другие чрезвычайно гордятся своими волосами. Многие истории бородатых леди звучат печально и душераздирающе. Но несмотря на издевательства, эти дамы показывают, что волосы на лице женщины могут быть красивы и естественны.