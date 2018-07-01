Мода циклична, оттого так интересно отыскивать в прошлом вещи, которые и сегодня выглядят современно.

Мода циклична, оттого так интересно отыскивать в прошлом вещи, которые и сегодня выглядят современно. Среди архивных фотографий из новой экспозиции Смитсоновского национального музея африканского искусства есть несколько снимков, которые точно удивят даже зрителей, осведомленных в вопросах моды и стиля. На них запечатлены женщины суахили в необычных нарядах – брючных костюмах с пышными оборками и воланами.