Ширли Маклейн - американская актриса и писательница, автор многочисленных книг, которая празднует дни рождения вместе с Барбарой Стрейзанд.

Ширли Маклейн - американская актриса и писательница, автор многочисленных книг, которая празднует дни рождения вместе с Барбарой Стрейзанд. Ширли МакЛейн - легендарная голливудская актриса. Она дебютировала у Хичкока, блистала у Уайлдера и была награждена всеми призами на свете. Ширли украшает историю кино вот уже на протяжении шести десятилетий. Она и сегодня великолепна. Говорят, что роли эксцентричных старушек удаются ей просто блестяще!