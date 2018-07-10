"Настоящие" снимки девушек, которые считаются самыми красивыми на планете.

"Настоящие" снимки девушек, которые считаются самыми красивыми на планете. "Мисс Вселенная" — это конкурс, в котором участвуют не худосочные модели и пластиковые куклы, а вполне себе обычные люди. Несмотря на свои завидные природные данные, участницы престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная", как и многие другие девушки, становятся еще более привлекательным благодаря использованию косметики. Иногда макияж украшает их лица, преображает из простушек в настоящих богинь, но иногда - лучше бы они не красились!