Ежедневно в соцсетях мы наблюдаем за фотографиями знаменитостей, друзей и знакомых, которые очень далеки от реальности.

Ежедневно в соцсетях мы наблюдаем за фотографиями знаменитостей, друзей и знакомых, которые очень далеки от реальности. Джеральдин Вест из Кельна надоела эта лживость и искуственность. Она решила сделать серию фотографий под названием "Инстаграм и реальность", что демонстрирует смешную разницу между сетями и тем, что за кадром. Благодаря крутому чувству юмора, эти коллажи вышли не только поучительными, но и очень веселыми.