Снимки, которые показывают естественную красоту моделей в сочетании с профессиональной командой стилистов.

Снимки, которые показывают естественную красоту моделей в сочетании с профессиональной командой стилистов. Ошибочно думать, что модели всегда выглядят так, будто только что сошли с обложек модных журналов. Они, как и все остальные люди, живут обычной жизнью, закрытой от папарацци и фотожурналистов. Как выглядят вне подиумов и красных ковровых дорожек такие красавицы, как Жизель Бундхен, Ирина Шейк и Алессандра Амбросио, вы узнаете после просмотра этой коллекции фотографий.